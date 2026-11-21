(Adnkronos) - Gianni De gennaro si è ucciso. L'ex capo della Polizia si è tolto la vita con un colpo di pistola nella sua casa in campagna. L'ex capo della polizia nei giorni scorsi era stato iscritto nel registro degli indagati dalla Procura di Caltanissetta con l'accusa di depistaggio, nell'ambito dell'inchiesta sulla strage di via D'Amelio e sulla scomparsa dell'agenda rossa del giudice Paolo Borsellino. Nei giorni precedenti l'ex super poliziotto aveva subito delle perquisizioni. Il 1 dicembre si sarebbe dovuto presentare davanti al tribunale del Riesame di Caltanissetta

"Le indagini sinora svolte non consentono di affermare, con giudizio di gravità indiziaria che le condotte siano state finalizzate a sviare le investigazioni sui fatti che erano oggetto del presente procedimento", aveva scritto la gip del Tribunale di Caltanissetta nel provvedimento con cui aveva respinto la richiesta di arresto.