(Adnkronos) - La salma di Gianni De Gennaro esposta oggi nella cappella della Scuola Superiore di Polizia a Roma, in via Pier della Francesca, dalle ore 9 alle 17. L'autopsia, durata 11 ore presso l’ospedale di Careggi a Firenze, ha confermato che si è trattato di suicidio. I medici legali, incaricati dalla Procura di Grosseto, non hanno riscontrato segni di lesioni riconducibili a terzi e hanno stabilito che la causa della morte è un colpo di pistola alla testa.

Le indagini della Procura di Grosseto, che indaga per istigazione al suicidio a carico di ignoti, proseguono per chiarire le circostanze precise del decesso, incluso l’orario esatto della morte. Gli accertamenti sono stati condotti dai medici legali Beatrice De Fraia e Andrea Paterna, con approfondimenti tossicologici, mentre la famiglia è stata assistita dal consulente prof. Marco Di Paolo dell’Università di Pisa.

Dopo l’autopsia, verso le 19 il feretro ha lasciato l’ospedale di Careggi in direzione Roma, dove lunedì 30 novembre alle ore 12 si svolgeranno i funerali nella Basilica di Santa Maria degli Angeli.

Nel frattempo, i carabinieri del Nucleo Investigativo stanno ascoltando le persone che conoscevano De Gennaro, inclusi i frequentatori della sua villa e il giardiniere che ha trovato per primo il corpo.