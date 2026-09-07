Gianluigi Nuzzi torna con Dentro la notizia, l’approfondimento pomeridiano di Canale 5
(Adnkronos) - Da oggi 7 settembre, alle 16.45 su Canale 5, torna 'Dentro la notizia', il programma di approfondimento pomeridiano targato Videonews condotto da Gianluigi Nuzzi, in onda dal lunedì al venerdì. Anche in questa stagione, attraverso i collegamenti con gli inviati, tanti documenti inediti e testimonianze esclusive, la trasmissione racconterà e approfondirà i principali fatti di cronaca e di attualità del nostro Paese. Tra i casi al centro del primo appuntamento, il giallo di Pietracatella, il femminicidio di Lorena Isceri e la morte di Noemi Impellizzeri, la trentatreenne trovata senza vita nella propria abitazione nel Catanese.
Leggi Tutte le Notizie di oggi in Sardegna
Sarda News - Notizie in Sardegna
Questo blog non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità.
Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it