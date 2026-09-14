(Adnkronos) - Intenso fine settimana di lavoro negli uffici della Questura di Campobasso sul giallo di Pietracatella. Gli investigatori della Squadra Mobile hanno proseguito anche di domenica il lavoro di approfondimento, ascoltando nuovamente alcune delle persone già sentite nelle scorse settimane. Ieri mattina, domenica 13 settembre, in via Tiberio è tornata Monia, la professoressa di matematica amica di Gianni Di Vita. La donna è arrivata negli uffici della Questura intorno alle 8 ed è uscita circa quattro ore più tardi, a mezzogiorno. È stata ascoltata come persona informata sui fatti, a distanza di circa un mese dalle precedenti deposizioni. La professoressa era infatti già stata sentita dagli investigatori in due occasioni ad agosto, quando si era svolto anche un confronto con Gianni Di Vita.

Sabato pomeriggio la Squadra Mobile ha ascoltato a lungo anche una cugina dell’ex sindaco di Pietracatella, mentre venerdì mattina era tornata in Questura anche Laura Di Vita , cugina di Gianni, padre e marito di Sara e Antonella, le due donne avvelenate a dicembre con la ricina. Il nuovo giro di deposizioni sarebbe legato ad alcune versioni contrastanti fornite dai testimoni su questioni finite sotto la lente degli investigatori.L'impressione è che a breve ci possa essere una svolta nelle indagini.