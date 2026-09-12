(Adnkronos) - E' stato trovato privo di vita intorno alle 3 della notte nel parcheggio sterrato alle spalle dell'ospedale San Donato di Arezzo, nell'area confinante con il parco del Pionta. La vittima è Mirko Frescucci, 40 anni, originario di Cortona. Sulla morte dell'uomo sono in corso le indagini dei carabinieri di Arezzo, coordinate dalla Procura della Repubblica.

Secondo quanto emerso nelle prime ore dell'inchiesta, si tratterebbe di una morte violenta e gli investigatori stanno seguendo l'ipotesi dell'omicidio. L'uomo sarebbe stato colpito con un'arma da taglio, probabilmente un coltello. Non sono tuttavia ancora disponibili conferme ufficiali sulle modalità dell'aggressione né sul numero dei colpi.

A dare l'allarme è stata una segnalazione nella notte. Quando i soccorritori sono arrivati sul posto, per il 40enne non c'era però più nulla da fare. Il corpo è stato trovato ai margini del parcheggio, vestito con jeans e maglietta e senza scarpe. Sul corpo e sul terreno circostante sarebbero state rilevate tracce di sangue. I carabinieri hanno effettuato a lungo i rilievi nell'area alla ricerca di elementi utili a ricostruire quanto accaduto. Nella mattinata di oggi, sabato 12 settembre, gli accertamenti erano ancora in corso.

Gli investigatori stanno cercando di ricostruire le ultime ore di vita di Frescucci e i suoi spostamenti. L'uomo, secondo quanto emerso, sarebbe stato in un bar della zona nella serata di ieri. Non è ancora chiaro cosa sia accaduto successivamente e se abbia incontrato qualcuno prima di raggiungere l'area del parcheggio.

Tra gli elementi al vaglio degli inquirenti anche il fatto che il 40enne fosse stato in precedenza degente all'ospedale San Donato. I carabinieri stanno ricostruendo le sue frequentazioni e i suoi rapporti personali per individuare eventuali elementi che possano aiutare a chiarire il movente e la dinamica dei fatti.

La salma è stata trasferita all'obitorio dell'ospedale San Donato, a disposizione della Procura. Il pm Julia Maggiore ha disposto gli accertamenti medico-legali. Gli esami, compresa l'autopsia, dovranno stabilire con certezza le cause e l'ora della morte e potranno fornire ulteriori elementi alle indagini.

Resta al momento da chiarire anche la dinamica esatta del decesso. Gli investigatori non escludono, in questa fase, alcuna ipotesi, mentre gli accertamenti tecnici e medico-legali saranno decisivi per ricostruire le ultime ore di vita del 40enne e stabilire cosa sia realmente accaduto nel parcheggio.