Giallo a Barcellona Pozzo di Gotto, specializzanda 31enne trovata morta in casa: forse overdose da oppioidi
(Adnkronos) - E' giallo a Barcellona Pozzo di Gotto (Messina) dove una specializzanda palermitana di 31 anni è stata trovata morta nella sua abitazione di via Catili. La Procura della Repubblica di Barcellona ha aperto un'inchiesta. A dare l'allarme è stato il fidanzato, un giovane di 29 anni.
La giovane potrebbe essere morta per una overdose da oppioidi, secondo quanto emerge dalle prime indagini. Nel corso dei rilievi nell'abitazione, i carabinieri avrebbero sequestrato diversi flaconcini di morfina, midazolam e levometadone provenienti dal Sert di Brindisi, che seguiva il fidanzato della giovane vittima.
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