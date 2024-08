Ghilarza, scoppia un incendio nelle campagne: diversi ettari in fumo

Nella tarda mattinata di oggi, intorno alle 12:30, un incendio ha interessato le campagne di Ghilarza, minacciando di espandersi rapidamente a causa delle condizioni climatiche. L’incendio si è sviluppato nei pressi dello svincolo stradale sulla strada statale 131 Dcn, alle porte del paese. L’allarme è stato lanciato immediatamente e una squadra dei vigili del fuoco del Distaccamento di Abbasanta è stata inviata sul posto. Grazie al tempestivo intervento, le fiamme sono state domate in circa due ore, durante le quali si è proceduto anche alla messa in sicurezza e alla bonifica dell’area coinvolta. L’incendio ha bruciato una superficie di circa 20.000 metri quadrati di vegetazione, mettendo a rischio l’ecosistema locale. Oltre agli operatori del 115, sul luogo sono intervenute anche una squadra della compagnia barracellare di Paulilatino e due squadre del Corpo Forestale, che hanno collaborato nelle operazioni di spegnimento e controllo del perimetro dell’incendio. Le forze dell’ordine sono state presenti per garantire la sicurezza dell’area e gestire la viabilità nelle immediate vicinanze dello svincolo,

