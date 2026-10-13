(Adnkronos) - La polizia tedesca ha isolato l’aeroporto di Norimberga, in Baviera. Secondo la Bild potrebbe dipendere da un possibile avvistamento di droni che ha disturbato il traffico aereo.

Secondo quanto riferito dalle forze dell'ordine, tre piloti hanno segnalato in modo indipendente l'uno dall'altro un oggetto che avevano visto durante la fase di decollo o di atterraggio. Potrebbe essersi trattato di un drone.

Gli avvistamenti sono avvenuti in successione tra le ore 2 e le 4 del mattino. La polizia di frontiera ha cercato l'oggetto segnalato, impiegando nelle ricerche anche un elicottero, ma senza esito.

L'aereo atteso a Norimberga per le 12.15 di oggi e proveniente dall'isola greca di Corfù sarebbe atterrato in sicurezza nello scalo della città bavarese, riporta la Bild, citando Flightradar24, secondo cui il velivolo della Corendon Airlines (numero di volo XR456) sarebbe atterrato in sicurezza alle 12.16 scortato da alcuni Eurofighter.

L'aeroporto rimane tuttavia chiuso: "A causa di un’emergenza aerea, il traffico è attualmente sospeso", si legge sul sito web dello scalo di Norimberga.