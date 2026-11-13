(Adnkronos) - Dagli attacchi informatici alla sicurezza europea, dal Donald Trump alle primarie del centrosinistra. E qualche aneddoto personale. Paolo Gentiloni a 360 gradi nell'intervista a 'Myrta Confidential' in onda stasera alle 21 su San Marino Rtv. Per quanto riguarda le opposizioni l'ex-commissario Ue mette intanto un punto 'lessicale': "Preferisco parlare di opposizione di centrosinistra, non di campo largo. Quando abbiamo vinto le elezioni eravamo il centrosinistra, non una sinistra radicale. Il fatto che viviamo in tempi più duri richiede di parlare chiaro, ma non essere estremisti. Essere moderati ma con toni netti, perché gli elettori vanno rassicurati con una proposta di governo credibile e rassicurante. Se vuoi governare un grande Paese devi avere la capacità di parlare a tutti".

Sulle primarie sottolinea: “Ne parlano dai 6 mesi, le facessero, io le farei anche prima di febbraio. Mi preoccupano piuttosto le modalità, in particolare per il voto online. Possibile che in questo caso le preoccupazioni di interferenze e hacker non ci sono? Il Centrosinistra è favorito alle elezioni. Si sceglie con buona probabilità il prossimo primo ministro dell'Italia”. Aggiunge, poi, a proposito di Elly Schlein: "È realistico che nelle primarie prevalga la sua candidatura. Il Pd non è un partito minoritario, alla ricerca di presunti astensionisti di sinistra. Il Pd deve incarnare una sinistra di governo. Anche se è molto cambiato negli anni, spero che con Schlein mantenga della impostazione originaria la capacità di rivolgersi all'insieme degli italiani. Sono fiducioso".

Guardando invece allo scenario internazionale, Gentiloni si sofferma sul tema della difesa: "Chi dice che non dobbiamo farci carico della nostra difesa vive su un pianeta un po’ particolare. Gli americani ci hanno liberato e protetto per decenni, ma da almeno vent'anni ci fanno sapere che la loro priorità si è spostata verso la Cina e il Pacifico”. E aggiunge: "O pensiamo di essere l'unica parte del mondo che non deve difendersi, oppure comprendiamo che quello che hanno fatto gli americani per cinquant'anni ora dobbiamo farlo noi. Ma bisogna farlo a livello europeo. Non mi rassicura che ciascun paese europeo spenda secondo le proprie capacità perché le capacità sono diverse. Sulla Difesa europea si è fatto qualche piccolo passo, anche grazie a Trump, che ha contribuito a svegliarci. Ma bisogna fare molto di più".

Ricordando gli incontri con Donald Trump durante il G7 del 2017, Gentiloni osserva: "La sua domanda rifletteva un certo scetticismo che poi nel corso del tempo è diventato una netta ostilità nei confronti dell’Unione Europea. Era in parte maliziosa, ma anche abbastanza fondata: siamo ancora a metà del guado. Trump oggi è cambiato, è più strutturato”. E dopo la sconfitta al Midterm? "Lui è imprevedibile, ma secondo me in politica interna sarà probabilmente un po’ più contenuto dal condizionamento del Congresso, mentre in politica estera avrà margini molto più ampi. L’esperienza ci dice che i presidenti che non possono ricandidarsi spesso cercano soddisfazione e gloria proprio sul terreno internazionale".

Infine un ricordo personale a proposito della sospensione al Liceo Tasso nel 1973: a Gentiloni diedero solo 15 giorni, a fronte di altre espulsioni di un anno. "Si vede che ero moderato già allora. Nel liceo che ho frequentato erano praticamente tutti di sinistra o di estrema sinistra. A parte Tajani, che era monarchico, Gasparri che era missino e Follini che già nel 1969-70 era democristiano. Era più strano essere monarchico". E a proposito delle proteste degli studenti dice: "I giovani fanno bene a mobilitarsi, non a sfasciare le vetrine. Mi rattrista molto la relazione tra quanto sta accadendo a Gaza e la percezione dell'Europa. Non c'è incontro, assemblea o università in cui non emerga la questione palestinese. L’Europa rischia di giocarsi una intera generazione. La tv manda tutti giorni immagini che non si possono vedere: il fatto che l’Unione Europea non abbia preso un minimo di iniziativa sembra una cosa marginale ma peserà nel cuore dei ragazzi". L'ex Commissario europeo conclude con un messaggio affidato anche al suo ultimo libro 'Diventare una potenza': "La storia ci offre un nuovo appuntamento con l'Europa, perché per la prima volta da ottant'anni la nostra patria europea è davvero in pericolo. "Il futuro per me è l'Europa. Anche pensando ai nostri giovani significa pace, transizione climatica, welfare, diritti, democrazia e rispetto delle minoranze. Deve tornare a essere un ideale, non essere considerata soltanto un fatto acquisito".