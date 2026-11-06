(Adnkronos) - I genitori di una studentessa americana di 13 anni hanno citato in giudizio Google, accusando il suo assistente di intelligenza artificiale Gemini, accessibile tramite il computer fornito dalla scuola, di averla aiutata per mesi a pianificare un suicidio e il suo funerale. La denuncia, presentata lunedì davanti a un tribunale californiano, è il primo caso reso pubblico che accusa Google di aver integrato "in fretta" la sua Ia nei Chromebook, computer a basso costo distribuiti a milioni di studenti americani e nel resto del mondo. Secondo la denuncia, l'istituto dell'adolescente aveva bloccato Gemini e ChatGpt, ma non poteva disattivare l'Ia del motore di ricerca. Martedì, intanto, Google ha annunciato che disattiverà l'impostazione Ia predefinita nei suoi strumenti per gli studenti.

"Le scuole dovrebbero disattivare la ricerca e lasciarla disattivata finché Google non avrà rimosso la modalità Ia dalla ricerca o garantito che ogni studente sia sempre al sicuro quando interagisce con l'Ia", ha dichiarato Andrew Liddell, uno degli avvocati della famiglia. Nell'autunno 2025, questa studentessa della Carolina del Nord era "un'adolescente felice di 13 anni", musicista e scout, "senza precedenti di malattie mentali", secondo la denuncia. A dicembre, ha iniziato "una spirale silenziosa verso una grave crisi psicologica", fino a scambiare circa 3.200 messaggi con l'Ia a febbraio, spesso di notte, secondo i suoi avvocati. Gemini "ha diagnosticato a Emma gravi malattie mentali e l'ha convinta a fidarsi di lui piuttosto che dei suoi genitori e dei suoi consulenti scolastici", afferma la denuncia. Il 17 marzo, il software di sorveglianza della scuola ha individuato un documento intitolato "Funeral" e la scuola ha allertato i genitori. Sua madre si è collegata all'account della figlia e l'ha vista scrivere una lettera d'addio in diretta, prima che suo padre intervenisse.

"Stiamo esaminando le accuse contenute nella denuncia e le prendiamo molto sul serio", ha dichiarato all'Afp un portavoce di Google, José Castañeda. Google sostiene che la modalità Ia dispone di sistemi di sicurezza contro l'autolesionismo e i tentativi di aggiramento. Ma Emma "è riuscita a tornarci ancora e ancora", risponde Andrew Liddell. "Qualunque fossero le salvaguardie, erano chiaramente insufficienti". I creatori di Ia stanno affrontando una serie di denunce negli Stati Uniti. I genitori di Adam Raine, un californiano di 16 anni che si è suicidato nell'aprile 2025, accusano ChatGpt, l'assistente di OpenAI, di aver accompagnato il figlio nel suo gesto. Google e la startup Character.Ai hanno accettato a gennaio di risolvere in via amichevole diverse denunce da parte di famiglie di adolescenti.