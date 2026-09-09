Gagliardini, 'ho grande ambizione, voglio mantenere un livello alto' - Notizie

Tre rinforzi per il Cagliari. Per ora partono dalla panchina (due hanno giocato titolari in Coppa Italia), poi si vedrà. Prime parole in rossoblù per Giuseppe Aurelio, Riccardo Ciervo e Roberto Gagliardini. Con un doveroso esordio. "A nome di tutti, di tutta la squadra, vogliamo iniziare la conferenza con un pensiero per Mattia Felici - ha detto Gagliardini - Come avete saputo, l'infortunio purtroppo è grave. Mattia ci mancherà tantissimo: non solo il calciatore, ma anche la persona. È un ragazzo splendido, sempre con il sorriso.Per noi sarà una mancanza importante".Per Gagliardini, dopo due anni difficili tra Monza e Verona, la speranza di una stagione diversa: "Ho una grande passione per il mio lavoro, per uno sport che amo e che faccio da sempre. Ho grande ambizione, cerco di mettermi sempre più pressione possibile addosso per puntare al miglioramento. Quest'anno per me sarà importante: voglio mantenere un livello alto. Noi, come tante altre squadre, dovremo combattere per la salvezza, un obiettivo da raggiungere il prima possibile. Ho trovato un gruppo unito, compatto, si può fare davvero bene, ci possiamo togliere delle soddisfazioni: ma non dobbiamo mai dimenticare la nostra strada, il nostro obiettivo".Aurelio è reduce da un buon campionato di B con lo Spezia. E, a 26 anni, è alla sua prima stagione in A: "Quando ho ricevuto la chiamata del Cagliari ero molto emozionato. Orgoglioso di essere qui: sono arrivato a Cagliari nel momento giusto della mia carriera, mi sento pronto per questa avventura. Credo di aver fatto bene la scorsa stagione, purtroppo a livello di squadra il campionato non si è concluso come speravamo. Per me questa è un'occasione importante, me la tengo stretta, allenandomi al massimo e dando tutto per i miei compagni....

Leggi tutto su Ansa Sardegna