(Adnkronos) - Gaffe in diretta al Grande Fratello Vip. All'inizio della puntata di questa sera, venerdì 25 settembre, Carmen Di Pietro ha sollevato un dubbio che ha coinvolto anche gli altri concorrenti: tutti si stavano chiedendo quante fossero le regioni italiane, se 20 o 21. Il dubbio è arrivato in studio, mandando in confusione anche Ilary Blasi.

"Carmen quante sono secondo te? 20 o 21?", ha chiesto la conduttrice del reality show mentre provava a temporeggiare cercando di ottenere la risposta corretta. "21", risponde Carmen Di Pietro. "È giusto, brava", risponde Blasi, dopo aver ricevuto l'approvazione dall'angolo delle opinioniste. Peccato che la risposta fosse errata, perché l'Italia è divisa in 20 regioni. Poco dopo è arrivato il suggerimento corretto dalla regia e Ilary Blasi si è lasciata andare a una risata puntando il dito contro Lucarelli: "È colpa di Selvaggia, è lei che me lo suggerito. Mi sento come a scuola", ha scherzato.