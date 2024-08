Furto nella filiale Sda di Oristano, il bottino

Posted By: Agosto 2, 2024

Nella notte tra giovedì e venerdì, un furto è stato messo a segno al deposito della Sda di Oristano. I ladri sono riusciti a forzare l’ingresso del deposito, in via Parigi, e a penetrare all’interno, riuscendo a svuotare la cassaforte che conteneva circa 10mila euro, l’incasso della giornata precedente. Stamane, al momento dell’apertura, i dipendenti si sono accorti del furto. Sul posto sono giunti gli agenti della polizia e il personale della scientifica, che ha effettuato un accurato sopralluogo per raccogliere indizi. Le indagini sono ora in corso per identificare i responsabili del furto. Il deposito era sprovvisto di telecamere di sorveglianza e il sistema di allarme risultava disattivato da tempo. Gli investigatori stanno esaminando i filmati delle telecamere di sicurezza delle altre aziende nella zona, che potrebbero aver ripreso i movimenti

