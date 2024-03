Cagliari

Denuncia anche per il possesso di due coltelli a serramanico

Non si è fermato al posto posto di blocco, dandosi alla fuga e gettando dal finestrino un busta di plastica contenente marijuana. La corsa si è però conclusa in una via vicina, dove è stato bloccato dalla polizia, che ha trovato nel suo borsello due coltelli a serramanico. È finito così agli arresti un uomo di 38 anni.

Nella nottata di venerdì scorso, l’uomo era alla guida della sua auto in viale Diaz, a Cagliari. Quando una pattuglia gli ha segnalato di fermarsi per un controllo, inizialmente ha rallentato, poi ha accelerato bruscamente nel tentativo far perdere le sue tracce e di far sparire la busta con 150 grammi di marijuana che aveva nell’auto.

La fuga pero è terminata poco più avanti, in via Bottego, dove gli agenti sono riusciti a bloccare l’auto.

Dopo aver recuperato la droga, i poliziotti hanno perquisito l’abitazione dell’uomo, a Villasor, dove hanno trovato un bilancino elettronico e altro materiale per il confezionamento delle dosi.

Il 38enne è stato tratto in arresto per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e denunciato