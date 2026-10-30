Fratelli Ibba unica azienda sarda agli 'Best Managed Companies Award' - Notizie

Fratelli Ibba, azienda che opera nel commercio alimentare, in Sardegna, nel Centro Italia e nel Nord Ovest dell'Italia, con oltre 650 store e cinque Cash and Carry, è tra le 70 imprese vincitrici della nona edizione del Best Managed Companies Award, il riconoscimento per le eccellenze imprenditoriali del Made in Italy di Deloitte Private che si distinguono per visione strategica, capacità manageriale, innovazione, sostenibilità e attenzione alle persone.L'award, promosso da Deloitte Private in collaborazione con ELITE-Gruppo Euronext e Piccola Industria Confindustria, con il contributo metodologico e scientifico di ALTIS Graduate School of Sustainable Management dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, è stato assegnato a Milano.Per Fratelli Ibba si tratta del nono riconoscimento consecutivoe che conferma lo status di "Azienda Platinum"."Essere ancora una volta tra le realtà che rappresentano il Made in Italy ci incoraggia a proseguire in un percorso che mette al centro crescita sostenibile e capitale umano. Per noi fare impresa significa creare valore oggi, ma soprattutto gettare basi solide per le generazioni future. Investiamo nelle persone, nell'innovazione e nello sviluppo sostenibile con l'obiettivo di consegnare ai giovani un'azienda ancora più forte, capace di continuare a creare benessere, mantenendo saldo il legame con il territorio e con le comunità in cui operiamo", dichiara Stefano Ibba, direttore generale di Fratelli Ibba."In questa nona edizione conferiamo il premio a 70 realtà valutate da un gruppo di professionisti Deloitte insieme ad una giuria di esperti, basandoci su una serie di parametri consolidati nel tempo. Tutte le aziende premiate si distinguono per eccellenti capacità di management e leadership, oltre che solidità, valorizzazione dei propri asset e investimenti su aree strategiche come la digitalizzazione", afferma Andrea Restelli, responsabile Italia del programma Best Managed Companies."Anche quest'anno...

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