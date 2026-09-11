(Adnkronos) - Un treno della Ter in servizio sulla tratta Rouen-Caen è deragliato oggi nei pressi della città di Cléon, nella Seine-Maritime in Francia. A bordo c'erano 186 passeggeri: in 44 sono rimasti feriti, ha annunciato il procuratore di Rouen, Sébastien Gallois. Una donna in gravi condizioni è stata trasportata in ospedale in codice rosso.

Gli accertamenti effettuati sul macchinista del treno hanno dato esito tutti negativo, ha precisato il procuratore in un comunicato. La polizia giudiziaria di Rouen è stata incaricata di un'indagine per accertare le cause, secondo quanto riferito dalla procura.

Il deragliamento è avvenuto tra Tourville ed Elbeuf-Saint-Aubin, nei pressi della città di Cléon.