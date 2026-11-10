(Adnkronos) - Marcus Thuram non sarà in campo nei prossimi match della Francia in Nations League. L'attaccante dell'Inter ha accusato un problema fisico che lo costringerà a saltare le gare contro Italia e Turchia, in programma giovedì 12 e domenica 15 novembre, e ha lasciato anticipatamente il ritiro della nazionale francese. La situazione è emersa dopo che il centravanti nerazzurro non ha preso parte alla seduta di allenamento di lunedì. Una decisione che ha spinto lo staff medico transalpino ad approfondire le sue condizioni attraverso alcuni esami strumentali. Al termine delle valutazioni, in accordo con l'Inter, è stato stabilito che Thuram facesse ritorno a Milano, dove potrà proseguire il percorso di recupero e sottoporsi a ulteriori controlli. Per sostituire il giocatore nerazzurro, la Francia ha deciso di puntare su Éli Junior Kroupi, attaccante, classe 2006, in forza al Bournemouth.