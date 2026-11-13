(Adnkronos) - Un Manifesto per il welfare della salute. Francesco Vaia, già direttore generale dell'Istituto Spallanzani e della Prevenzione del ministero della Salute, oggi componente vicario dell'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità, ha lanciato da Napoli la sua proposta, illustrata durante la lectio magistralis 'Prevenire, curare, prendersi cura' che si è svolta all'università degli Studi Parthenope davanti a una aula magna gremita di operatori sanitari, studenti dei corsi di laurea in Medicina e chirurgia e in Infermieristica, cittadini e rappresentanti delle associazioni. La lectio magistralis ha aperto un percorso nazionale per tradurre esperienze e confronto in proposte concrete. "Vaia ha posto una domanda di fondo: che società stiamo costruendo? Di fronte a longevità, denatalità, cronicità e nuove fragilità, ha richiamato la necessità di cambiare sguardo: il valore di una decisione pubblica si misura soprattutto dagli effetti che genera nella vita delle persone. Salute, scuola, lavoro, ambiente e relazioni non possono essere mondi separati. La proposta recupera l'ambizione della legge 833 del 1978 e i valori costituzionali di dignità, uguaglianza e solidarietà", si legge in una nota.

"Difendere il Servizio sanitario nazionale significa renderne effettiva la promessa: prevenire, garantire cure tempestive, accompagnare chi vive condizioni di fragilità. Da qui cinque priorità: prevenzione che raggiunga le persone; accesso appropriato alle cure; continuità tra ospedale, territorio e domicilio; sostegno a disabilità, non autosufficienza e caregiver; ricerca e innovazione orientate ai bisogni reali", sono i temi al centro del Manifesto. "La presenza di numerosi giovani - sottolinea la nota - ha dato un significato particolare all'incontro: il futuro della salute riguarda anche le nuove generazioni di professionisti. Da qui l'importanza di portare il confronto nei luoghi della formazione, dalle scuole alle università, valorizzando competenze, esperienza e partecipazione. Per spiegare il senso dell'iniziativa, Vaia ha evocato l'immagine di un fiammifero: un innesco che deve coinvolgere tutto il Paese".

Dopo Napoli sono previste tappe a Bologna, Bari, Perugia, Cosenza, Ancona, Milano e in altre città. Il confronto con cittadini, istituzioni, università, professionisti, famiglie, Terzo settore e imprese contribuirà alla stesura del Manifesto per un nuovo Welfare della salute, la cui presentazione è prevista a Roma all'inizio della prossima primavera.