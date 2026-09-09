Frana su linea Brennero-Bolzano, circolazione ferroviaria sospesa
(Adnkronos) - La circolazione sulla linea ferroviaria Brennero-Bolzano è sospesa a causa di una frana caduta nel corso della notte tra Fleres e Colle Isarco. Lo smottamento si è verificato a causa del maltempo che ha colpito l'Alto Adige. I treni, si legge sul sito web di Rete Ferroviaria Italiana, Gruppo Ferrovie dello Stato, subiranno limitazioni e cancellazioni.
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