(Adnkronos) - La circolazione sulla linea ferroviaria Brennero-Bolzano è sospesa a causa di una frana caduta nel corso della notte tra Fleres e Colle Isarco. Lo smottamento si è verificato a causa del maltempo che ha colpito l'Alto Adige. I treni, si legge sul sito web di Rete Ferroviaria Italiana, Gruppo Ferrovie dello Stato, subiranno limitazioni e cancellazioni.