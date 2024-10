Forza Italia, nuovi incarichi a Oristano per rafforzare il partito

Il segretario regionale di Forza Italia, Pietro Pittalis, ha annunciato una serie di nuovi incarichi provinciali, anche a Oristano, con l’obiettivo di rafforzare la struttura organizzativa del partito in Sardegna. In accordo con il commissario provinciale di Oristano, Gigi Mureddu, e il consigliere regionale Alfonso Marras, sono state definite nomine strategiche per migliorare la presenza del partito sul territorio e sostenere la campagna di adesioni attualmente in corso. Giovanni Mascia è stato designato come responsabile provinciale dell’organizzazione, un ruolo chiave per coordinare le attività del partito fino ai prossimi congressi provinciali e cittadini. Andrea Loche, invece, è stato nominato responsabile provinciale degli enti locali, incaricato di mantenere i rapporti con le istituzioni e garantire una presenza attiva di Forza Italia a livello amministrativo. Paolo Angioi guiderà i dipartimenti provinciali, mentre Luca Faedda avrà il compito di gestire l’organizzazione nella città di Oristano, assumendo il ruolo di commissario responsabile. Queste nomine riflettono l’intenzione del partito di consolidare la propria posizione e prepararsi alle sfide future, sia a livello locale che

Leggi tutto su Fonte: Il Giornale di Oristano

