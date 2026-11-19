(Adnkronos) - Si è conclusa la XVIII edizione del Forum HR 'People & Culture' di Comunicazione Italiana, svoltasi il 18 e 19 novembre presso l'Università Iulm di Milano, all'insegna del tema People Voice. Al centro dell'edizione, una riflessione: che cosa significa restituire voce e protagonismo ai talenti nell'epoca dell'intelligenza artificiale, mentre le nuove generazioni chiedono modalità diverse di partecipazione, riconoscimento e valorizzazione nel mondo del lavoro? L'evento ha coinvolto oltre 4.000 iscritti e più di 450 speaker, ai quali si è aggiunto un ampio pubblico collegato online. Significativa anche la dimensione internazionale del Forum, con professionisti e manager provenienti dall'estero per partecipare ai lavori dell'International Hub, lo spazio di confronto dedicato alle sfide globali del People & Culture Management. La giornata conclusiva si è aperta con il Talk Show 'People Voice e il futuro del lavoro: il valore insostituibile del talento nell'era dell'AI', dedicato al rapporto tra innovazione tecnologica e contributo umano. Il confronto ha esplorato come l'intelligenza artificiale stia trasformando professioni, competenze e modelli organizzativi, interrogandosi sul ruolo delle persone e sulle responsabilità di chi guida il cambiamento. Sono intervenuti Giulia Airaghi (Prima Assicurazioni), Marco Ferrazzani (Agenzia Spaziale Europea – Esa), Francesca Fraulini (Perfetti Van Melle), Elisa Lanciani (Gruppo Bitron) e Pierpaolo Pergola (Sesame Hr). È stato poi il momento del Main Partner dell'edizione, Pluxee Italia, partner leader a livello globale nel settore dei benefit aziendali e dell'engagement dei dipendenti, presente in 28 Paesi. Il Main Keynote Speech, dal titolo “Il lavoro: un rifugio in tempi incerti?”, ha visto protagonisti Anna Maria Mazzini (Marketing & Product Director, Pluxee Italia) e Tommaso Palermo (Managing Director, Pluxee Italia). L'intervento ha preso le mosse dai risultati italiani del nuovo studio internazionale di Pluxee, condotto su oltre 11.000 lavoratori in 14 Paesi, per interrogarsi sul ruolo del lavoro in uno scenario segnato da incertezza economica, trasformazioni sociali e innovazione tecnologica. Al centro, l'evoluzione del rapporto tra persone e organizzazioni, tra engagement, fiducia, senso di appartenenza e impatto dell'intelligenza artificiale.

A margine dell'evento, Anna Maria Mazzini, Marketing & Product Director di Pluxee Italia, ha dichiarato: "Anche quest'anno come Pluxee siamo molto contenti di essere Main Partner del Forum HR People and Culture 2026, che si conferma un'ottima opportunità per approfondire temi e contenuti rilevanti per il mondo HR. Le evidenze che abbiamo portato oggi tramite il nostro nuovo studio internazionale, illustrano anche quali sono le prioritá per le aziende che vogliono attrarre e trattenere i talenti suggerite dai lavoratori: riconoscimento e valorizzazione (37%), attenzione al benessere e alle condizioni di lavoro (33%) ed il rafforzamento del pacchetto retributivo attraverso i benefit (33%)". La giornata è proseguita attraverso una pluralità di format. Gli Innovation Speech hanno dato spazio alle best practice e alle soluzioni che il mondo B2B mette oggi a disposizione delle funzioni HR; i Talk Show hanno favorito il confronto tra esperienze e punti di vista su temi quali trasparenza retributiva, sicurezza psicologica, welfare, genitorialità, inclusione e sostenibilità del lavoro. A questi si sono affiancati tavoli di lavoro a porte chiuse e incontri di Business Matching, occasioni di dialogo diretto per sviluppare progetti, relazioni e nuove opportunità di collaborazione. Tra i principali momenti di contenuti dell'edizione anche lo spazio Oltre:, il nuovo format editoriale di Comunicazione Italiana dedicato alle persone e alle decisioni che orientano il cambiamento. Nato per esplorare la distanza tra valori dichiarati ed esperienza quotidiana, Oltre: approfondisce i percorsi professionali e le scelte di chi ricopre ruoli di responsabilità, andando oltre le dichiarazioni di principio. Ideato e curato da Giovanni Sacchitelli, Head of Communication & Stakeholder Engagement di Comunicazione Italiana, il format ha trovato spazio al Forum con una serie di interviste, quest'anno condotte da Tullia Cautiello, Presidente dell'Associazione For Human Community.

Il Forum HR 'People & Culture' 2026 si è svolto in collaborazione con Università Iulm e con Adnkronos in qualità di Main Media Partner. Oltre al Main Partner Pluxee Italia, hanno contribuito alla buona riuscita della XVIII edizione del Forum HR “People & Culture”: Official Partner: ADP, Alveria, Blue Assistance, Busuu, Carol, Datapizza, Deel, Edenred Italia, hrtools, The Job Game, nCore HR, Remote, Sesame HR, Skillvue, XMetaReal, WellMakers by Bnp Paribas. Content Partner: 360 Welfare, Adequat, Coverflex, Digit'Ed, Delivera, Edflex, Epassi Italia, Foorban, Howay, Human X, Indeed, Initial, Innovation Colors, Klaaryo, K-Rev, PlanEat, Preply, Radical HR, Serenis, Six Seconds Italia, Spods, Talentia Software, Talentware, Top Employers Institute, Unobravo, Wolters Kluwer, Zeta Service. Relational Partner: SD Worx. Forum Partner: A.D. Global Solution, Aerodynamics, Artémat, Awair, BUSUP, Cesop HR Consulting Company, Clasing, Consecution Group, Corporate Benefits, CVING, DWF, Eurofirms, Equalis, Factorial, Flaskk, Futurely, goFLUENT, HOWAR, HValues, ITINERE, Lightcast, Jakala, Jobify, Ninja, Nova, Panea Group, Risorse Professional, Satispay, Simundia, Skillsincloud, Soldo, SWOT Legal, Syllog, Trainect AI, Unreal, Vip District, VT Solutions & Consulting, Wellhub. forum Con il contributo di: Leroy Merlin.