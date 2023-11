Forte vento e mareggiate in Sardegna: c’è un avviso della Protezione civile regionale

Cagliari

Valido dalle ore 21 di oggi

Un avviso di condizioni meteo avverse per vento e mareggiate è stato emesso dal Centro funzionale decentrato di Protezione civile – Settore Meteo. Avrà validità dalle ore 21 di oggi, venerdì 24 novembre, alle ore 12 di domani, sabato 25 novembre.

In particolare, dalla nottata di oggi e nella prima parte di domani le coste della Sardegna, specialmente quella occidentale, saranno interessate da venti di burrasca, che nell’area del Sulcis-Iglesiente potranno raggiungere raffiche di tempesta.

La situazione a grande scala favorirà anche lo sviluppo del moto ondoso sul mar di Sardegna, che, nel corso della notte, potrà superare i 6 chilometri d’onda significativa.

Per effetto di questa situazione meteo, la costa occidentale dell’isola sarà interessata da una mareggiata. Il fenomeno potrà riguardare anche la costa settentrionale.

Le condizioni meteo più avverse saranno di breve durata e nel corso della giornata di domani si assisterà a una significativa riduzione dei fenomeni.

L’avviso emesso dal Centro funzionale decentrato di Protezione civile – Settore Meteo è consultabile sul sito web sardegnaambiente.it.

Le autorità invitano alla massima prudenza se ci si trova alla guida di un’automobile o di un motoveicolo in quanto, specie in presenza di forti raffiche laterali, esse tendono a far sbandare il veicolo. Tra le indicazioni anche quella di prestare particolare attenzione nei tratti stradali più esposti, come quelli all’uscita dalle gallerie e sui viadotti. Inoltre è opportuno evitare la circolazione con mezzi telonati e caravan.

Sulle zone costiere, alla forte ventilazione è associato il rischio mareggiate, in particolare se il vento proviene perpendicolarmente rispetto alla costa. Per questo è importante prestare la massima cautela nell’avvicinarsi al litorale o nel percorrere le strade costiere, evitando la sosta sulle strutture esposte a mareggiate. È sconsigliato l’uso delle imbarcazioni.

