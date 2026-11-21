(Adnkronos) - Un terremoto di magnitudo 6,7 secondo l'istituto geofisico del Perù si è verificato oggi 21 novembre nella zona centrale del Paese. Finora non sono stati segnalati danni o vittime. La forte scossa è stata distintamente avvertita anche nella capitale Lima.

Le immagini televisive hanno mostrato i parlamentari che uscivano dal Congresso, mentre le persone lasciavano le loro case.

Il Perù si trova lungo l'Anello di Fuoco del Pacifico, una regione altamente soggetta a faglie dove i movimenti delle placche tettoniche causano regolarmente terremoti.