(Adnkronos) - Lewis Hamilton si prende la pole position, la prima in rosso, nel Gp del Messico. Il pilota della Ferrari tornerà a partire davanti a tutti in Formula 1 tre anni e tre mesi dopo l'ultima volta, grazie al miglior giro (centrato in 1:16.514) nelle qualifiche a Mexico City. Dietro di lui George Russell e Charles Leclerc. Quarto Kimi Antonelli, che guadagna una posizione per la penalità di Verstappen (quinto): domani, il bolognese avrà il secondo match point per il titolo.

Il Gran Premio di Città del Messico si correrà domani, domenica 1 novembre, alle 21 ora italiana.