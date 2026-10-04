Formula 1, ordine d'arrivo Gp Bahrain e classifiche del Mondiale
(Adnkronos) - Max Verstappen trionfa nel Gran Premio del Bahrain e Andrea Kimi Antonelli allunga in testa al Mondiale. Oggi, domenica 4 ottobre, il pilota olandese ha vinto in Malesia, dove si è svolta eccezionalmente la gara a causa del conflitto in Medio Oriente, precedendo le Mercedes del pilota azzurro, che approfitta del ritiro del compagno di squadra George Russell per allungare nella classifica Piloti, e la Ferrari di Lewis Hamilton, che partiva secondo in griglia, e chiude terzo con una grande rimonta dopo essere stato vittima, come Leclerc, quarto al traguardo, di una strategia disastrosa in partenza. Ecco l'ordine d'arrivo e le classifiche del Mondiale.
Ecco l'ordine d'arrivo del Gran Premio del Bahrain:
1 Max Verstappen (Red Bull Racing)
2 Kimi Antonelli (Mercedes) +2.307
3 Lewis Hamilton (Ferrari) +4.919
4 Charles Leclerc (Ferrari) +7.258
5 Isack Hadjar (Red Bull Racing) +8.571
6 Oscar Piastri (McLaren) +9.454
7 Liam Lawson (Racing Bulls) +12.753
8 Fernando Alonso (Aston Martin) +13.372
9 Lando Norris (McLaren) +13.993
10 Arvid Lindblad (Racing Bulls) +15.928
11 Nico Hulkenberg (Audi) +17.404
12 Lance Stroll (Aston Martin) +18.052
13 Franco Colapinto (Alpine) +18.997
14 Oliver Bearman (Haas) +22.305
15 Esteban Ocon (Haas) +22.532
16 Pierre Gasly (Alpine) +23.315
17 Carlos Sainz (Williams) +25.431
18 Gabriel Bortoleto (Audi) +28.233
19 Sergio Perez (Cadillac) +29.310
La classifica del Mondiale Piloti:
Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) 320 punti
George Russell (Mercedes) 236 punti
Lewis Hamilton (Ferrari) 214 punti
Charles Leclerc (Ferrari) 191 punti
Lando Norris (McLaren) 188 punti
Max Verstappen (Red Bull) 188 punti
Oscar Piastri (McLaren) 128 punti
Isack Hadjar (Red Bull) 96 punti
Liam Lawson (Racing Bulls) 65 punti
Pierre Gasly (Alpine) 41 punti
Arvid Lindblad (Racing Bulls) 38 punti
Franco Colapinto (Alpine) 27 punti
Oliver Bearman (Haas) 20 punti
Gabriel Bortoleto (Audi) 10 punti
Nico Hulkenberg (Audi) 7 punti
Carlos Sainz (Williams) 7 punti
Esteban Ocon (Haas) 7 punti
Fernando Alonso (Aston Martin) 7 punti
Alex Albon (Williams) 6 punti
Yuki Tsunoda (Racing Bulls) 1 punti
La classifica del Mondiale Costruttori:
Mercedes 556 punti
Ferrari 405 punti
McLaren 316 punti
Red Bull 298 punti
Racing Bulls 90 punti
Alpine 68 punti
Haas 27 punti
Audi 17 punti
Williams 12 punti
Aston Martin 3 punti
Cadillac 0 punti
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