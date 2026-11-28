(Adnkronos) - La Formula 1 torna in pista per il penultimo appuntamento del Mondiale 2026. Si corre in Qatar e oggi, sabato 28 novembre, tocca alla terza sessione di libere e alle qualifiche sul circuito di Lusail. Si riparte dal successo di Max Verstappen a Las Vegas, davanti alle McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri. Kimi Antonelli ha già conquistato il Mondiale piloti, mentre la Mercedes ha portato a casa in anticipo il titolo costruttori. Ecco gli orari degli appuntamenti di giornata e dove vederli in tv (anche in chiaro) e streaming.

Ecco gli orari delle terze libere e delle qualfiche del Gp del Qatar oggi, sabato 28 novembre:

Ore 15.30: F1 – Prove Libere 3

Ore 19: F1 - Qualifiche

La terza sessione di libere e le qualifiche del Gp del Qatar saranno visibili in diretta tv su Sky Sport F1 (canale 207) e in streaming su Sky Go e Now. Le qualifiche saranno visibili anche in chiaro su Tv8 e in streaming su Tv8.it, ma in differita (alle ore 21.30).