Formula 1, oggi Gp Silverstone: orario, griglia di partenza e dove vederlo in tv (in chiaro)

(Adnkronos) - La Formula 1 torna in pista con il Gp di Silverstone. Oggi, domenica 6 luglio si corre il Gran Premio della Gran Bretagna. Si riparte dal dominio di Max Verstappen nelle qualifiche, valso la pole position. Ferrari in terza fila con Charles Leclerc (quinto) e Lewis Hamilton (sesto). Ecco orario, griglia di partenza e dove vedere il Gp di Silverstone in tv e streaming, anche in chiaro.

Ecco la griglia di partenza del Gp di Silverstone:

1ª fila: Max Verstappen (Red Bull), Oscar Piastri (McLaren)

2ª fila: Lando Norris (McLaren), George Russell (Mercedes)

3ª fila: Lewis Hamilton (Ferrari), Charles Leclerc (Ferrari)

4ª fila: Fernando Alonso (Alpine), Pierre Gasly (Alpine)

5ª fila: Carlos Sainz (Williams), Kimi Antonelli (Mercedes) *

6ª fila: Yuki Tsunoda (Red Bull), Yuki Tsunoda (Red Bull)

7ª fila: Isack Hadjar (Racing Bulls), Esteban Ocon (Haas)

8ª fila: Liam Lawson (Racing Bulls), Gabriel Bortoleto (Sauber)

9ª fila: Lance Stroll (Aston Martin), Ollie Bearman (Haas) *

10ª fila: Nico Hulkenberg (Sauber), Franco Colapinto (Alpine)

Il Gp di Silverstone viene trasmesso in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Sky Sport. La gara, in programma oggi domenica 6 luglio alle 16, sarà visibile anche in chiaro su TV8 alle 19. Il weekend di Formula 1 si potrà seguire in streaming anche sull'app Sky Go e su NOW.

