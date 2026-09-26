(Adnkronos) - Torna in pista la Formula 1. Oggi, sabato 26 settembre, si corre il Gp di Baku. Il Gran Premio dell'Azerbaigian non si correrà di domenica, come al solito, su richiesta esplicita delle autorità locali e degli organizzatori per evitare la concomitanza con il 27 settembre, data in cui il Paese celebra la Giornata del Ricordo (Anım Günü), ricorrenza nazionale per commemorare i caduti della guerra del Nagorno-Karabakh del 2020. In pole position c'è George Russell, che partirà davanti a Charles Leclerc e Oscar Piastri. Scatterà invece dalla sedicesima posizione il leader del Mondiale Kimi Antonelli. Ecco orario, griglia di partenza e dove vedere la gara in tv (anche in chiaro) e streaming.

Ecco la griglia di partenza del Gp di Baku di oggi, sabato 26 settembre:

1 George Russell (Mercedes)

2 Charles Leclerc (Ferrari)

3 Oscar Piastri (McLaren)

4 Isack Hadjar (Red Bull Racing)

5 Lando Norris (McLaren)

6 Lewis Hamilton (Ferrari)

7 Pierre Gasly (Alpine)

8 Max Verstappen (Red Bull Racing)

9 Carlos Sainz (Williams)

10 Franco Colapinto (Alpine)

11 Oliver Bearman (Haas F1 Team)

12 Liam Lawson (Racing Bulls)

13 Alexander Albon (Williams)

14 Esteban Ocon (Haas F1 Team)

15 Arvid Lindblad (Racing Bulls)

16 Kimi Antonelli (Mercedes)

17 Gabriel Bortoleto (Audi)

18 Nico Hulkenberg (Audi)

19 Fernando Alonso (Aston Martin)

20 Sergio Perez (Cadillac)

21 Valtteri Bottas (Cadillac)

22 Lance Stroll (Aston Martin)

Il Gp di Baku inizierà alle 14 e sarà visibile in diretta su Sky, ai canali Sky Sport F1 (207) e in streaming su Sky Go e Now. La gara sarà trasmessa anche in chiaro su Tv8, ma in differita, alle 16.