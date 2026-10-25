(Adnkronos) - Kimi Antonelli vince, dominando, con la sua Mercedes il Gp degli Stati Uniti ad Austin, davanti alla Ferrari di Charles Leclerc e alla Red Bull di Max Verstappen. Al quarto posto chiude la rossa di Lewis Hamilton, seguito dalla McLaren di Lando Norris.

Con Kimi primo, Hamilton quarto e Russell che chiude ottavo, l'assegnazione per il titolo mondiale al momento è rimandata a Città del Messico o a Interlagos in Brasile. Antonelli è il secondo italiano a vincere in America dopo Michele Alboreto.

Il 20enne pilota della Mercedes ha fatto quello che doveva, pole position e vittoria con solo pochi chilometri da campione del mondo virtuale. Ma alla fine visti i piazzamenti del compagno e rivale George Russell e di Lewis Hamilton con la Ferrari è stato costretto ad attendere ancora, almeno una gara, tornando comunque al successo.

Secondo posto per Charles Leclerc con l'altra 'Rossa' e terzo per Max Verstappen, che non sono più in lotta neanche virtuale per il titolo Mondiale. Quarto Hamilton seguito dalla McLaren di Lando Norris e dalla seconda Red Bull di Isack Hadjar. Settima piazza per l'altra McLaren di Oscar Piastri davanti a Russell. Chiudono la top ten Lawson (Racing Bulls) e Gasly (Alpine). Per Antonelli che sale a 123 punti comunque il sogno Mondiale potrebbe diventare realtà molto presto.