(Adnkronos) - Caos in Formula 1. Oggi, domenica 4 ottobre, si corre il Gran Premio del Bahrain, eccezionalmente spostato in Malesia per il conflitto in Medio Oriente tra Iran e Stati Uniti, ma la gara è stata condizionata da più di un imprevisto. Si parte dalle prime ore della mattinata italiana con un vero e proprio nubifragio monsonico che si è abbattuto su Sepang, costringendo la direzione di gara a rinviare la partenza.

Inizialmente previsto per le 9 ora italiana, il giro di formazione si è svolto con circa quaranta minuti di ritardo, dietro regime di safety car. Proprio durante i due giri previsti per valutare le condizioni della pista, le macchine con motore Ferrari hanno avuto problemi: il primo è stato Lewis Hamilton, che ha visto la sua vettura spegnersi per un problema elettrico di comuncazione con il software. Dal muretto hanno ripristinato il tutto procedendo con un reset e il pilota inglese è ripartito.

Poco dopo, lo stesso problema si è verificato per i piloti Haas, anche loro con motore Ferrari, che si sono fermati a bordo pista. Da qui la decisione della direzione di gara di sospendere la procedura di partenza, con conseguente bandiera rossa sventolata.