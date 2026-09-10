Fondo contenziosi cresce di 1,5 mln, centrodestra contro Todde su ricorsi dg sanità - Notizie

Un milione e mezzo di euro in più nel Fondo contenziosi della Regione e una domanda alla Giunta guidata da Alessandra Todde per sapere quanto di quell'aumento sia legato alla coda giudiziaria dello spoils system nella sanità sarda. È il punto centrale dell'interrogazione urgente presentata dal centrodestra e illustrata questa mattina in conferenza stampa a Cagliari dal primo firmatario Fausto Piga, vice capogruppo di Fratelli d'Italia, insieme agli altri capigruppo della minoranza.Nel mirino c'è la legge regionale 8 del 2025 sulla riorganizzazione del sistema sanitario, che aveva portato al commissariamento delle Asl e alla successiva nomina dei nuovi direttori generali, con la decadenza anticipata dei vertici precedentemente in carica. Una norma sulla quale è poi intervenuta la Corte Costituzionale con la sentenza 198 del 2025, dichiarando l'illegittimità costituzionale di alcune disposizioni.Per l'opposizione, quella vicenda rischia ora di trasformarsi in un conto per le casse regionali e chiede di conoscere l'esatto numero dei ricorsi promossi dai direttori generali, amministrativi e sanitari estromessi dagli incarichi, quantificare l'esposizione finanziaria della Regione e verificare se l'incremento del Fondo contenziosi registrato nell'esercizio in corso sia riconducibile, e in quale misura, proprio ai giudizi nati dall'applicazione della legge 8 del 2025."Abbiamo rilevato che il Fondo contenziosi è aumentato di 1 milione e mezzo", ha sottolineato Piga. "È chiaro che è un allarme ai conti pubblici, bisogna vederci chiaro", insiste. "Il nostro pensiero è sempre lo stesso: questo poltronificio è stato fatto in maniera spericolata, dolosa, illegittima, quindi chi ha sbagliato deve pagare", sostiene. E rilancia la sfida alla presidente della Regione: "Oltre a metterci la faccia, ci metta anche il portafoglio. Se noi stiamo dicendo bugie, rinunci allo scudo erariale e affronti le responsabilità"."Costi che la Todde sapeva benissimo...

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