Fondazione Sardegna Isola del Romanico: concerto di fine anno a Santa Giusta

Santa Giusta

Ultimo evento con orchestra e mezzo soprano

Si chiude con un concerto di fine anno per orchestra e voce la serie di eventi realizzati nelle diverse chiese romaniche della Sardegna dalla Fondazione Sardegna Isola del Romanico durante la programmazione 2023.

Protagonisti del concerto il Gruppo Cameristico “Ensemble Porrino”, diretto dal Maestro Ignazio Perra, con la mezzo soprano Marianna Orrù.

L’appuntamento è fissato per sabato 30 dicembre, alle 18.30, nella della Basilica di Santa Giusta, ex Cattedrale eretta nel XII secolo, in pieno periodo Giudicale e con uno stile architettonico Romanico-Pisano.

L’iniziativa è promossa in collaborazione con l’Associazione Ennio Porrino e la Parrocchia di Santa Giusta, grazie al patrocinio dell’Assessorato alla Cultura della Regione Sardegna ed il partenariato del Comune di Santa Giusta.

Gli eventi realizzati dalla Fondazione Sardegna Isola del Romanico durante l’anno, ha ricordato il presidente Antonello Figus, “hanno visto protagonisti importanti esperti che hanno relazionato scientificamente sul Romanico Sardo ed il periodo giudicale, e sono stati integrati da rappresentazioni artistiche musicali e corali”.

Mercoledì, 27 dicembre 2023