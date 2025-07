Fognini e il ritiro, il 'braccio d'oro' chiude una carriera tra imprese e cadute

(Adnkronos) - Il braccio d'oro dice addio al tennis. Flavio Fognini, 38 anni, annuncia il ritiro e chiude la carriera tra luci e ombre, alti e bassi, imprese e cadute. Il talento cristallino di Arma di Taggia ha deliziato i tifosi per due decenni, fino all'ultimo show contro Carlos Alcaraz sul campo Centrale di Wimbledon: 4 ore e mezza di battaglia a livelli altissimi. "Potrebbe giocare fino a 50 anni", ha detto lo spagnolo. La qualità, la mano, il tocco non sono mai stati un problema per Fognini. Uno degli interpreti più brillanti in campo, avrebbe potuto (e dovuto) raccogliere di più rispetto ai 9 titoli conquistati, con il top raggiunto al Masters 1000 di Montercalo. Il miglior Fognini è arrivato al nono posto del ranking e ha duellato, anche con successo, contro i migliori dell'epoca d'oro del tennis: ha battuto Rafa Nadal agli Us Open e sulla terra rossa di Montecarlo, ha piegato Andy Murray - all'epoca numero 1 - a Roma.

Il braccio d'oro, sì. E la testa calda. Non si contano gli sfoghi, le liti, le proteste nell'arco di una carriera che è - anche - rappresentata dai video che ancora rimbalzano sui social a distanza di anni. Rimane negli annali lo show del 2013 a Wimbledon (Video) per una chiamata dubbia: palla sulla linea o fuori? "Non è vero, non è vero!", la supplica di Fognini all'arbitro che non può trattenere un sorriso davanti alla genuina protesta.

Agli inglesi, in particolare, è piaciuta meno la protesta del 2019 per la qualità del campo 14: "Maledetti inglesi, scoppiasse una bomba su sto circolo...". L'ultima fiammata risale a qualche settimana fa, con lo scambio vivace con il francese Corentin Moutet a Stoccarda: "Ehi, piccolo maiale...".

