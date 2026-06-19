Focus sulle guerre e sui diritti al Marina Cafè Noir - Notizie

Con una giornata costruita per riflettere su guerre, diritti e desideri che cambiano il mondo prosegue a Giliácquas (Elmas) Marina Cafè Noir. Sul palco affacciato sulla laguna di Santa Gilla, il 20 è in programma il secondo appuntamento. Tra i momenti clou dalle 19 sarà protagonista Francesca Mannocchi, reporter di guerra tra le più apprezzate e rigorose della sua generazione. Presenta Crescere, la guerra, libro che intreccia testimonianze raccolte nei territori attraversati dai conflitti e le trasforma in una forma poetica capace di interrogare i lettori.Altro nome di punta Nathan Thrall, giornalista e scrittore statunitense residente a Gerusalemme, Premio Pulitzer presenta alle 21 Un giorno nella vita di Abed Salama che attraverso una vicenda individuale restituisce tutta la complessità della realtà israelo-palestinese. Alle 20.15 è la volta di Chiara Tagliaferri, per la prima volta ospite del festival. Scrittrice, autrice e podcaster, protagonista insieme a Michela Murgia di uno dei percorsi culturali più influenti degli ultimi anni, presenta Arkansas - Storia di mia figlia. Il libro racconta il desiderio di maternità che attraversa confini geografici, ostacoli biologici e limiti legislativi, trasformandosi in una riflessione politica e civile sul diritto di scegliere il proprio futuro. Alle 22.15 la produzione originale Arkansas, ispirata all'immaginario narrativo di Chiara Tagliaferri sarà messa in scena. Sul palco Michela Atzeni, Fabrizio Lai, Ivana Busu e Matteo Leone. Si chiude dalle 23, con una della figure più interessanti della canzone d'autore italiana contemporanea: Motta. A dieci anni dall'uscita del disco che lo ha consacrato - La fine dei vent'anni.Apertura dedicata a bambini e bambine con Mcn Kids: alle 18 Tanto di cappello, spettacolo di arte di strada e comicità interpretato da Francesco Bugo Lugas. Alle 18,45, per la sezione Mcn Sonus, spazio alla violinista del Lirico di...

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