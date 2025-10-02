Flotilla, proteste pro Pal in tutta Italia. Occupati licei e università: "Siamo l'equipaggio di terra"

(Adnkronos) - Da ieri sera proseguono le proteste in Italia in sostegno della missione diretta a Gaza per portare aiuti alla popolazione palestinese, dopo l'abbordaggio della Flotilla da parte di Israele. Presidi, cortei e scioperi in tutta Italia, organizzati dal Global Movement to Gaza e da altre decine di organizzazioni sociali e sindacali. L'agenda è stata diffusa dagli attivisti attraverso i canali social. I partecipanti scrivono che il tentato blocco della Flotilla "porta alla mobilitazione dell'equipaggio di terra, blocchiamo tutto. L'equipaggio di mare in questi mesi ha portato con sé l'umanità di un altro mondo possibile in grado di navigare ostinata e contraria ai venti di guerra. Ora è il momento dell'equipaggio di terra", concludono.

"Al momento stazioni, autostrade, porti e aeroporti non segnalano problemi, ci sono preannnuci del blocco del porto di Livorno piuttosto che della Firenze-Pisa-Livorno, però sono minacce". E' quanto ha rassicurato il ministro dei Trasporti e vicepremier Matteo Salvini, a Rtl 102,5, a proposito di possibili disagi alla mobilità dopo le manifestazioni pro Pal e per la Global Sumud Flotilla di ieri sera in diverse città italiane, a cominciare da Roma.