(Adnkronos) - L'invecchiamento attivo e il ruolo dell'esercizio fisico nei processi neurodegenerativi saranno al centro del convegno organizzato dall'Università San Raffaele Roma e dalla Federazione italiana fitness (Fif) nell'ambito di RiminiWellness 2025, sabato 31 maggio dalle 10.30 alle 12.30 (ala Ravezzi 1 - Hall Sud). L'iniziativa 'I processi di invecchiamento e l'esercizio fisico. Active aging and health' - riporta una nota - coinvolgerà docenti universitari, esperti del benessere, atleti e professionisti della salute in un confronto interdisciplinare sulle strategie più efficaci per promuovere qualità della vita e autonomia in età avanzata. Durante l'evento sarà presentato il nuovo corso di alta formazione in 'Tecnico del movimento terapeutico: strategie per le malattie neurodegenerative', progettato per formare figure altamente qualificate nella pianificazione di programmi motori destinati a persone con patologie neurologiche. Il corso, al via a novembre 2025, avrà una durata complessiva di 250 ore in modalità blended e rilascerà 10 Cfu universitari. Le iscrizioni saranno aperte fino al 30 settembre 2025.

Il convegno - si legge - sarà aperto dai saluti istituzionali da Elvira Padua, ordinario di Metodi e didattiche delle attività motorie e sportive, presidente del corso di studi in Scienze motorie San Raffaele, con l'introduzione del magnifico rettore Vilberto Stocchi, del vicepresidente Fif Marco Neri, e del responsabile relazioni istituzionali Consorzio universitario Humanitas Roma, Vincenzo Aloisantoni. Il dibattito vedrà la partecipazione di specialisti come Massimiliano Caprio, ordinario di Neurologia presso l'Università San Raffaele Roma; Piero Barbanti, ordinario di Endocrinologia e nutrizione umana presso l'Università San Raffaele Roma; Ennio Tasciotti, associato di Neurologia e ordinario di Scienze e tecnologie mediche applicate all'invecchiamento e benessere presso l'Università San Raffaele Roma; Renato Manno e Maria Cristina Cox, docenti presso l'Università San Raffaele Roma e autori del libro 'Il cancro si batte con lo sport'. A portare la sua esperienza di sportiva sarà Francesca Lollobrigida, campionessa mondiale e olimpica di pattinaggio su ghiaccio, testimone del ruolo dello sport nella promozione della longevità.

"La sinergia tra la Fif e Università San Raffaele Roma - afferma Roberta Fadda, segretario generale della Federazione italiana fitness - unisce esperienza sul campo e rigore accademico. Un'iniziativa che risponde alle numerose richieste degli operatori del settore, sempre più attenti a competenze trasversali, scientifiche e applicative. E' un onore proseguire questa collaborazione, non nuova, ma sempre più solida e orientata alla crescita della professionalità nel mondo del fitness".

L'esercizio fisico rappresenta "un elemento essenziale per la promozione della salute, contribuendo al benessere psicofisico e alla prevenzione di numerose patologie croniche", spiega Padua. "L'attività motoria, se correttamente prescritta e monitorata, può rappresentare un vero e proprio strumento terapeutico - precisa - Per questo è essenziale che i professionisti del movimento sviluppino competenze avanzate, lavorando in sinergia con medici e operatori sanitari per garantire interventi efficaci, sicuri e scientificamente validati".

Da qui la nuova sinergia accademica tra l'Università San Raffaele di Roma con il Corso di alta formazione in Tecnico del movimento terapeutico: una figura altamente specializzata nella progettazione e applicazione di programmi motori specifici per individui con patologie neurodegenerative, congenite o acquisite, descrive la nota. L'obiettivo del corso è formare nuove figure specializzate in grado di sviluppare protocolli di allenamento personalizzati per preservare e migliorare le capacità motorie e funzionali dei pazienti, favorendo il loro benessere fisico ed emotivo e contribuendo al mantenimento della loro autonomia. Il corso, diretto da Padua, si svolgerà a partire da novembre 2025 fino a marzo 2026. Le attività didattiche sono distribuite in 5 fine settimana, 2 interamente online in modalità sincrona e 3 in presenza con sede a Roma, per un totale di 250 ore. Al termine sarà rilasciato un attestato di frequenza al corso di Tecnico del movimento terapeutico da parte dell’Università San Raffaele Roma congiuntamente alla Fif. Il superamento della prova di valutazione finale consentirà agli studenti di maturare 10 crediti formativi universitari (Cfu).