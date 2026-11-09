Firmato a Cagliari l'accordo verso il contratto di Laguna di Santa Gilla - Notizie

Sette Comuni e sei enti regionali e territoriali hanno sottoscritto oggi a Palazzo Regio l'Accordo di collaborazione che porterà al Contratto di Laguna di Santa Gilla.L'incontro ha segnato anche l'avvio formale del Comitato di coordinamento, organo politico-istituzionale composto dai rappresentanti degli enti firmatari, e della Segreteria tecnica operativa, struttura multidisciplinare che elaborerà le basi scientifiche a supporto dei documenti strategici, gestirà i dati ambientali e territoriali e supporterà i tavoli di coordinamento, anche attraverso LAbmet - Laboratorio Metropolitano d'Innovazione."È il primo passo, ma è il passo fondamentale", ha detto il sindaco della Città metropolitana Massimo Zedda, spiegando che il percorso coinvolgerà i Comuni, l'Autorità portuale e subito dopo tutti i privati che operano nella laguna, dal turismo alla produzione dei mitili. L'obiettivo è "un equilibrio tra la tutela massima dell'ecosistema e uno sviluppo che non intacchi mai l'ambiente".Per il consigliere metropolitano con delega all'Ambiente Matteo Massa, "Santa Gilla è una delle zone umide più importanti del Mediterraneo, a due passi dal centro di Cagliari", riconosciuta come sito Ramsar e area Natura 2000.L'accordo prevede ruoli e regole condivise su qualità delle acque e scarichi, rischio idraulico, biodiversità, pesca e molluschicoltura, fruizione e turismo sostenibile. "Vogliamo rendere la laguna più sicura, più pulita, più frequentata e vogliamo anche che dia più lavoro", ha aggiunto, sottolineando che la Segreteria tecnica coinvolgerà pescatori, imprese, associazioni, scuole e cittadini.Il percorso è iniziato nel 2018 con il decreto del sindaco metropolitano n.186 e il 19 maggio scorso è stato approvato lo schema di accordo. Hanno aderito i Comuni di Assemini, Cagliari, Capoterra, Decimomannu, Elmas, Sestu e Uta, insieme ad Autorità di Sistema portuale, Arpas, Agris, Laore, Cacip e Consorzio di Bonifica della Sardegna meridionale....

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