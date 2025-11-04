(Adnkronos) - La Fiorentina, con una nota sul proprio sito ufficiale, annuncia oggi martedì 4 novembre l'esonero dell'allenatore Stefano Pioli, che sarà sostituito, ad interim, da Daniele Galloppa."ACF Fiorentina comunica che Stefano Pioli è stato sollevato, in data odierna, dall’incarico di allenatore della Prima Squadra maschile. La Società desidera ringraziare il tecnico e il suo staff per la professionalità dimostrata nel corso del loro lavoro. La guida tecnica della Prima Squadra è stata, temporaneamente, affidata, a partire dall'allenamento di questo pomeriggio, a Mister Daniele Galloppa".
Fiorentina, esonerato Pioli. Galloppa allenatore ad interim
(Adnkronos) - La Fiorentina, con una nota sul proprio sito ufficiale, annuncia oggi martedì 4 novembre l'esonero dell'allenatore Stefano Pioli, che sarà sostituito, ad interim, da Daniele Galloppa."ACF Fiorentina comunica che Stefano Pioli è stato sollevato, in data odierna, dall’incarico di allenatore della Prima Squadra maschile. La Società desidera ringraziare il tecnico e il suo staff per la professionalità dimostrata nel corso del loro lavoro. La guida tecnica della Prima Squadra è stata, temporaneamente, affidata, a partire dall'allenamento di questo pomeriggio, a Mister Daniele Galloppa".
Leggi Tutte le Notizie di oggi in Sardegna
Sarda News - Notizie in Sardegna
Questo blog non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità.
Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it
Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM
o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie