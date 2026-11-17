(Adnkronos) - Barbara D'Urso resterà nella giuria di Ballando con le Stelle? Ad anticipare la decisione della conduttrice è stato Fiorello, nella puntata di Pennicanza di oggi, martedì 17 novembre. Secondo lo showman D'Urso sarà regolarmente al suo posto nella prossima puntata del programma di Rai1 condotto da Milly Carlucci, nonostante le polemiche per il caso Mariotto e la ventilata possibilità di lasciare Ballando.

Fiorello aveva aperto la puntata con una stoccata a Carlucci, facendo riferimento alla sua ospitata al Tg1: "Milly sei un genio del male! Neanche Maria De Filippi è arrivata a tanto. Ha creato tutta sta roba per andare 6 minuti al Tg1 e le hanno pure chiesto: 'Ma ci sarà Barbara D’Urso?'. E lei ha risposto: 'Eh, dovete aspettare sabato per vedere se ci sarà o se non ci sarà'". Poi ecco lo spoiler dello showman: "A me però ha scritto Barbara D’Urso e mi ha detto che sabato ci sarà! Mi ha detto: 'Ti pare che me ne vado così? Non me ne vado, ma come cornuta e mazziata?'. Abbiamo già il titolo: 'Barbara c’è!'. Non è la prima volta che Fiorello parla di quanto accaduto tra D'Urso e Mariotto nell'ultima puntata del programma, non risparmiando una velata nota polemica.

Già nella puntata di Pennicanza di ieri, lunedì 16 novembre, Fiorello aveva parlato così del caso: "Il varietà del sabato sera ha una tradizione incredibile. Oggi, invece… pazienza, è l'evoluzione della specie! Complimenti al varietà italiano", per poi parafrasare le parole della stessa Carlucci dopo la discussa intervista di Diaco a Ravagnani: "La Carlucci ha detto 'Siamo una famiglia!'. Sì… la famiglia Addams!".

Fiorello aveva poi rincarato la dose e puntato il dito anche contro la Rai: "Nei nuovi varietà parlano di puzza e i vertici Rai muti, nessuno fa cosa. Una telefonatina, "scusate basta adesso". Dobbiamo farlo noi? Chi siamo noi per chiamare. Continuate pure così, bravi".

Fabrizio Biggio, al suo fianco, aveva provato a edulcorare le parole dello showman, ma senza successo: "Sai che c'è? C'è un'ipocrisia di fondo che mi dà fastidio, come se certe situazioni accadessero per caso. Ma quando si scelgono determinati personaggi, bisogna mettere in conto che possano nascere anche delle polemiche!", ha concluso Fiorello, facendo riferimento alla scelta di avere come concorrenti l'ex prete Alberto Ravagnani e la compagna di Francesco Totti, Noemi Bocchi.