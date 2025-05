(Adnkronos) - "Bisogna rivedere la cancellazione dei fondi alla cooperazione e a tutte le organizzazioni umanitarie. Questo sta succedendo ed è un disastro. Noi artisti possiamo fare tutti i concerti possibili purché se ne parli. Ma mi pare che ci sono problemi ben più grandi che i governi dovrebbero affrontare". Così Fiorella Mannoia, parlando all’Adnkronos, poco prima di partecipare al concerto, in diretta su Rai Radio2 organizzato da Rai Radio, Amref, ASviS e Heroes Festival.

“L’unica cosa che mi consola è che forse qualcosa in Africa sta cambiando - ha proseguito Mannoia, da oltre 20 anni impegnata testimonial di Amref -, forse diversi Stati hanno giustamente cominciato a pensare di gestire le loro risorse, che sono tante. Ed è quello che noi abbiamo sempre auspicato, noi che di Africa un pochino ci siamo occupati, io con Amref più e più volte. Questo è uno spiraglio di luce - ha sottolineato- perché la situazione era diventata insostenibile. Insostenibile che agli africani non rimanesse nulla, che tutte le risorse venissero saccheggiate da noi e che il nostro benessere si poggiasse soprattutto sulle spalle dell’Africa e di tutte le sue risorse”.

“Gli artisti dunque - ha proseguito - possono mettere a disposizione la loro notorietà, come io faccio per Amref. Io non faccio altro che metterci la faccia per raccogliere fondi, per sensibilizzare, noi possiamo farlo. Ma questi sono problemi più grandi di noi ai quali dovrebbero pensare i governi, tutti. E non mi pare che questo sia all’ordine del giorno. Forse - conclude - interverranno quando qualcuno darà troppo fastidio, come è successo in passato”.

Mannoia sul palco ha cantato il brano del 2012 ‘In viaggio’, raccontando che “questa è la seconda canzone che ho scritto in vita mia, durante la registrazione di un album che si chiamava ‘Sud’…c’erano tanti musicisti del Sud del mondo, che mi hanno raccontato le loro storie, i loro desideri, le loro paure. E io mi sono messa nei panni delle loro madri, io che di figli non ne ho. E questa canzone è partita tutta da lì, dalle loro storie”.

Al concerto- condotto da Sara Zambotti e Massimo Cirri- oltre a Fiorella Mannoia hanno portato la loro musica e le loro testimonianze sul palco dello studio di via Asiago: Kaze, Leo Gassmann, Lina Simons, Chris Obehi, Andrea Satta, Epoque e la Social Band con Frances Alina Ascione.