Finisce l'era Mariotti, saluto del rettore uscente all'Ateneo di Sassari - Notizie

Sei anni di governo, un Ateneo solido e un passaggio di consegne ormai alle porte. Il rettore uscente dell'Università di Sassari, Gavino Mariotti, lascerà l'incarico al rettore entrante, Omar Chessa, che si insedierà l'8 dicembre 2026, e si commiata con il rapporto di fine mandato e con una lettera di saluti rivolta a docenti, personale e studenti.Un sessennio vissuto in una fase storica complessa: la pandemia da covid-19, l'attuazione del Pnrr, la transizione digitale, la centralità della sostenibilità ambientale. In questo scenario, si legge nel rapporto, l'Ateneo ha scelto di non limitarsi a gestire l'ordinario, ma di costruire "una nuova prospettiva", fondata su progettualità innovativa, sostenibilità finanziaria, rafforzamento della dimensione europea e forte integrazione con il territorio e le istituzioni regionali.Tra i risultati rivendicati da Mariotti c'è la trasformazione infrastrutturale: interventi di efficientamento energetico, rinnovamento dei laboratori, nuovi spazi didattici e scientifici, investimenti in tecnologie digitali e attrezzature di ricerca.Sul versante internazionale, l'Ateneo ha intensificato i rapporti con le reti universitarie europee e mediterranee, promuovendo mobilità, visiting professor, corsi internazionali e blended intensive programmes. Particolare attenzione anche agli studenti, con orientamento, tutorato, supporto psicologico e digitalizzazione dei servizi.Rafforzato il modello policentrico, con Alghero, Nuoro, Oristano e Olbia considerate componenti essenziali di una rete universitaria regionale. A Olbia l'istituzione del Dipartimento di Innovazione è indicata come una delle eredità strategiche più importanti del mandato.Il bilancio non nasconde le questioni aperte: la sostenibilità finanziaria del sistema, il calo demografico, la dispersione studentesca, la capacità di attrarre talenti e risorse competitive, l'insularità.Nella lettera di commiato Mariotti parla di anni di "intenso lavoro", di un risanamento ispirato a solidi principi e di rapporti di fiducia ristabiliti con il territorio. Definisce un...

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