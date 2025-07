Fine vita, affissioni choc 'Pro Vita & Famiglia': "Parlamentari non siano boia"

(Adnkronos) - Gli scranni del parlamento occupati da decine di figure nere incappucciate con una falce in mano - rappresentazione della morte - e lo slogan: “Siete stati eletti per aiutarci a vivere, non per farci morire. No alla legge sul suicidio assistito”. Questa la forte immagine oggetto della nuova campagna di affissioni e camion vela avviata oggi a Roma da 'Pro Vita & Famiglia', e che nei prossimi giorni proseguirà in altre città, che si rivolge direttamente ai senatori della maggioranza di centrodestra perché "affossino qualsiasi proposta di legge che apra al suicidio assistito, mettendo in discussione la dignità e il valore della vita di ogni essere umano".

"Nel mirino dell’associazione, in particolare, l’ipotesi di un Comitato nazionale di nomina governativa che - secondo il testo base proposto dalla maggioranza - dovrebbe certificare la sussistenza dei requisiti fissati dalla Corte Costituzionale per la non punibilità di chi aiuta altri a morire creando una sorta di ‘bollinatura di Stato’ sulle richieste suicidarie dei cittadini", riferisce 'Pro Vita & Famiglia'. "Per presentare questa campagna, insieme alle altre iniziative volte a sensibilizzare l’opinione pubblica e a incidere sul dibattito parlamentare, saremo domani alle ore 11 davanti al parlamento, con una conferenza stampa dal titolo 'Fermate la legge, non fermate la vita', presso l'Hotel Nazionale (Sala Cristallo) in piazza Monte Citorio, 131", dichiara Antonio Brandi, presidente di 'Pro Vita & Famiglia'.

"Spiegheremo - aggiunge - perché è giuridicamente e socialmente giusto rifiutare qualsiasi normativa sul suicidio assistito, smontando le fake news secondo cui una simile legge sarebbe 'imposta' dalle sentenze con cui la Corte Costituzionale ha preteso di sostituirsi al parlamento aprendo la strada alla deriva eutanasica in Italia", conclude Brandi.

