Fine settimana di feste, ecologia, musica e turismo religioso nei paesi del Consorzio Due Giare

Baressa

Appuntamenti a Baressa, Assolo e Sini

In Marmilla, nei paesi del Consorzio Due Giare, un altro fine settimana in attesa del Natale, all’insegna dell’aggregazione. E ci sarà spazio anche per iniziative ecologiche e per il turismo religioso.

A Baressa eventi e iniziative nel segno delle prossime festività grazie al ricco cartellone di “Natale a Baressa” proposto da Comune e Pro loco “Sa Mendua”. Sino a domenica 17 dicembre prosegue la raccolta di generi alimentari, con la regia della sezione locale della Caritas. Oggi dalle 16.30 alle 18 in biblioteca un laboratorio natalizio. Domani – sabato 16 dicembre – nella sede della Pro loco l’accensione dell’albero di Natale, alle 18.

Domenica 17 la passeggiata ecologica PlasticFree, coordinata da Luciano Montinari con il sostegno del Comune, per pulire il territorio da plastica e altri rifiuti abbandonati. Ritrovo alle 9.30 sulla strada provinciale 43, nello slargo per via Funtana Bella.

Ad Assolo domani, sabato 16 dicembre, dalle 18 nella piazza della Chiesa gli stand degli artigiani del paese, grazie ai comitati di Santa Lucia 2024 e di Sant’Isidoro 2023. Durante la serata cibo e bevande per tutti e balli sardi con Carlo Crisponi, Silvano Fadda e Giovanni Demelas.

Domenica 17 dicembre a Sini cerimonia di posa delle pietre “Siste viator” del Cammino di Bonaria. Alle 10 benedizione delle pietre di fronte all’ulivo millenario e alle 10.30 davanti alla chiesa di San Giorgio. Previsti gli interventi del parroco don Fidele Kotho, del sindaco Biagio Atzori, di Antonello Menne, presidente dell’associazione Il Cammino di Bonaria e di Susanna Atzori, della stessa associazione. Organizzano Comune e parrocchia. Per una nuova frontiera del turismo religioso in Marmilla.

Venerdì, 15 dicembre 2023