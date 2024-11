Filippo Vidili, sartigliante di Oristano, ha perso la vita nel pomeriggio durante una battuta di caccia nelle campagne di Sedilo. Il drammatico evento si è verificato nel primo giorno della stagione venatoria al cinghiale, un periodo atteso da molti appassionati dell’isola.

Secondo le prime ricostruzioni, Vidili è stato colpito accidentalmente all’addome da un colpo di fucile, riportando ferite gravissime che non gli hanno lasciato scampo. I suoi compagni di caccia, resisi conto della gravità della situazione, hanno subito allertato i soccorsi. Tuttavia, l’elisoccorso ha dovuto affrontare notevoli difficoltà nel raggiungere il luogo dell’incidente, a causa del terreno impervio e difficile da percorrere. Quando l’elicottero è finalmente arrivato, purtroppo, i medici hanno constatato che l’uomo era già privo di vita, segno dell’impatto devastante del colpo subito.

Le indagini, attualmente in corso e condotte dai carabinieri del Comando provinciale di Oristano, hanno l’obiettivo di chiarire la complessa dinamica dell’incidente e di verificare se siano state rispettate tutte le norme di sicurezza previste durante le battute di caccia. Gli inquirenti stanno esaminando attentamente ogni dettaglio per determinare le cause esatte che hanno portato a questo tragico evento. Al momento, non è ancora chiaro se il colpo sia stato sparato accidentalmente oppure se vi siano stati problemi di visibilità e comunicazione tra i cacciatori, fattori che potrebbero aver contribuito a creare una situazione pericolosa e fatale.

Filippo Vidili era l’ex presidente dei Cavalieri della Sartiglia di Oristano. Ha perso la vita tragicamente durante una battuta di caccia nelle campagne di Sedilo. La sua passione per la caccia, un’attività che amava profondamente, si è trasformata in tragedia . Vidili era noto non solo per la sua abilità nella Sartiglia, ma anche per il suo spirito vivace e il suo impegno nella tradizione venatoria sarda.