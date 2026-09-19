Filippo Graziani ospite del festival Appetitosamente di Siddi - Notizie

Il cantante Filippo Graziani sarà protagonista a Siddi domenica 25 ottobre per la 19/a edizione del Festival Appetitosamente. Si esibirà alle 16 in acoustic duo alla Tomba di Giganti Sa Domu 'e s'Orcu, nel corso di una giornata che unirà musica, cibo diffuso, archeologia, incontri, percorsi d'arte, installazioni e degustazioni.Nato nel 2006, Appetitosamente racconta e offre le produzioni enogastronomiche della comunità di Siddi e utilizza il cibo come strumento per parlare di cultura, identità, territorio, ambiente e modi di vivere.L'edizione di quest'anno sarà dedicata al rapporto tra cibo e culto dei morti, un legame antico che attraversa anche la cultura della Sardegna. Pasta, legumi, dolci, frutta, pane e vino accompagnano pratiche e rituali legati alla memoria dei defunti. Tavole lasciate imbandite, offerte e doni raccontano un rapporto nel quale il cibo diventa uno strumento per ricordare chi non c'è più e mantenere vivo il legame tra le generazioni.La giornata inizierà alle 8 in Piazza Da Vinci con i saluti e l'apertura della manifestazione. Alle 8.15 partirà "Camminare con gusto", una passeggiata verso la Tomba di Giganti Sa Domu 'e s'Orcu e ritorno. Alle 9.30, davanti al monumento nuragico, sarà la volta di "Colazione da… l'Orco!". Il progetto Morti Candu Bolis di Francesco Medda Arrogalla, Lia Careddu e Carlo Spiga Makika unirà elettronica, launeddas, chitarre e voci. Al termine sarà servito su murzu, arcaica colazione di mezza mattina.Alle 11.30, a Casa Steri, "Gesti rituali" proporrà consuetudini, racconti e degustazioni guidate di alcuni dei cibi più importanti legati al culto dei morti. Sempre dalle 11.30 prenderà il via "Cibo e memoria", un percorso immersivo e sensoriale a tappe, tra scoperte, narrazioni e musica itinerante, a cura di Officine Sonore Associazione Culturale: alle 11.30 nella Chiesa...

Leggi tutto su Ansa Sardegna