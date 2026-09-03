(Adnkronos) - Una campagna diffamatoria ai danni della Fifa e del suo presidente Gianni Infantino. È questa l'accusa, riportata dal New York Times, che il massimo organismo di governo del calcio internazionale ha rivolto alla Federazione europea, dopo che la stessa ha minacciato di avviare "procedimenti penali" contro Infantino.

La Uefa infatti sostiene che Infantino stesse promuovendo una valutazione "fraudolentemente inferiore al valore di mercato e a proprio beneficio", come si legge in un documento visionato da The Athletic, nell'ambito di una proposta di vendita di una percentuale, circa il 20%, delle attività commerciali e degli eventi Fifa, in particolare i Mondiali, a privati, per una somma che si aggirava intorno ai 4,2 miliardi di dollari. Il progetto, denominato Fifa Forward Enterprise e ormai abbandonato, avrebbe portato un fondo d'investimento gestito dal fratello del genero del presidente degli Stati Uniti Donald Trump a rilevare quindi una quota dei prossimo Mondiali oltre ad altre competizioni.

Proprio in vista di un eventuale procedimento penale, la Uefa, che si è detta fin da subito contraria, aveva chiesto l'accesso ai documenti e i legali della Federazione avevano stabilito come la valutazione da 4,2 miliardi fosse "incredibilmente bassa e non il risultato di un'asta aperta e competitiva". La Fifa, dal canto suo, ha risposto presentato una richiesta d'intervento perché l'accesso a quegli stessi documenti venga rinviata o respinta.

"Sebbene queste istanze siano presentate come atti giudiziari, con intestazioni e numeri di ruolo, sono poco più che comunicati stampa a ulteriore sostegno della campagna diffamatoria della UEFA contro la FIFA e la sua leadership", si legge nel documento depositato dalla Fifa e visionato da The Athletic, "questo è evidente dalla decisione della UEFA di informare i media prima di depositare queste istanze, dai numerosi paragrafi della richiesta sostenuti esclusivamente da riferimenti a notizie di stampa, molte delle quali riportano dichiarazioni della stessa UEFA, e dal fatto che la richiesta della UEFA presenta un difetto fondamentale: la UEFA chiede di acquisire documenti a sostegno di un procedimento penale straniero che non esiste e che, come la stessa UEFA ammette, non ha l'autorità per avviare".

La Fifa è poi passata alle accuse. Infantino ha accusato la Uefa di aver ostacolato il progetto FFE attraverso la minaccia da parte delle nazionali europee di boicottare le competizioni Fifa in caso di approvazione del piano: "Anziché partecipare a questo processo democratico, la Uefa ha pubblicato un comunicato stampa, dando inizio a una campagna diffamatoria durata settimane contro la Fifa e la sua leadership», si legge nel documento. Sempre secondo l'organo di governo del calcio mondiale dietro il tentativo della Uefa ci sarebbe una "motivazione economica per evitare che i Paesi più piccoli disponessero della forza finanziaria necessaria per competere con l'elite europea".

"Se il calcio viene rafforzato nei Paesi in via di sviluppo, la competizione a livello globale aumenta, riducendo in ultima analisi il potere di mercato della Uefa e creando maggiore concorrenza per i suoi tornei di punta", sostiene il documento, "attraverso la raccolta di fondi destinati a consentire ad alcune delle federazioni più piccole affiliate alla Fifa di sviluppare meglio il calcio, FFE avrebbe portato un maggior numero di giocatori di quei Paesi a scegliere di rappresentare le proprie nazionali e a giocare nei campionati dei loro Paesi d'origine, anziché trasferirsi all'estero. Tutto questo avrebbe indebolito il predominio della UEFA sulle altre regioni del mondo".

Nel documento inoltre la Fifa parla apertamente di una possibile azione penale contro il suo presidente Infantino: "La Uefa cerca di trasformare quella che è fondamentalmente una controversia arbitrale con la FIFA in una base per dei 'procedimenti penali svizzeri che si intendono avviare', riconoscendo allo stesso tempo di non avere l'autorità per intraprendere un simile procedimento penale".