Fidanzamento in Italia per Emily Venz, la modella più famosa d'Australia

(Adnkronos) - La modella più famosa d'Australia si è fidanzata a Ischia. Emily Venz, nota per aver dato il volto a numerosissime campagne pubblicitarie australiane, ha annunciato il suo fidanzamento su Instagram con un video che la ritrae mentre il suo compagno Jordan Davies si inginocchia per farle la proposta a bordo di una barca nelle acque dell'isola campana, sullo sfondo di un romantico tramonto.

Emily, che da giorni informa i suoi numerosi follower sulle sue vacanze italiane tra Capri e Ischia, indossava un elegante completo bianco, composto da una lunga gonna lunga con inserti di pizzo trasparente e un top corto annodato sul davanti. I lunghi capelli biondi le ricadevano sulle spalle e si muovevano al vento mentre la trentatreenne pronunciava il fatidico "Sì, lo voglio".

In un altro post, la modella ha condiviso una serie di foto del grande giorno. Ma la foto che ha ottenuto più like, oltre 37.000, è quella in cui ha mostrato da vicino l'anello di fidanzamento, con un grande diamante montato su una fede d'oro. Fan, amici e influencer colleghe di Emily hanno inondato il post di auguri per la futura sposa.

Sarda News - Notizie in Sardegna

Questo blog non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità.

Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it

Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM

o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie