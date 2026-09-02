Festival Golfo Aranci Letteratura e Solidarietà, al via la prima edizione - Notizie

Prende il via il 5 settembre la prima edizione del Festival Golfo Aranci Letteratura e Solidarietà che unisce grandi libri e impegno sociale. Tra gli ospiti che per quattro giorni, fino all'8 settembre, animeranno il lungomare di Golfo Aranci, in Sardegna, Marcello Fois, Marco Lodoli, Romana Petri, Antonio Spadaro, Elena Stancanelli, Emanuele Trevi, Bibbiana Cau e Angelo Ferracuti.Fortemente voluto dal sindaco Giuseppe Fasolino e ideato dallo scrittore Sebastiano Nata, il festival si avvale di un team di lavoro composto dalla promotrice culturale Elisabetta D'Andrea, dalla presidente del Consiglio Comunale, Alessandra Feola e dalla delegata all'Istruzione e Sanità Stefania Frau."Cultura e solidarietà sono due elementi essenziali per la crescita umana di ciascuno di noi e per uno sviluppo armonico della nostra società. Di solito vengono considerati in modo separato, noi li abbiamo uniti. La libertà creativa che sprigiona un buon libro, non è poi molto diversa da quella che serve per prenderci cura uno dell'altro", ha spiegato Nata.Cinquantamila euro verranno messi a disposizione dal Comune e dalla Fondazione 153 per l'istituzione di alcune borse di studio per i ragazzi più meritevoli di Golfo Aranci e di due organizzazioni no-profit che operano nel terzo settore: Busajo che si propone di offrire un futuro alle bambine e ai bambini di strada di Soddo, in Etiopia, e all'Associazione per l'amicizia Italia-Birmania che persegue finalità di solidarietà sociale in campo internazionale e nazionale. Il progetto guarda anche al futuro con l'obiettivo di organizzare corsi di scrittura invernali per i giovani del territorio, trasformando la lettura in uno strumento permanente di crescita e inclusione.Tra i sedici autori e autrici ospiti anche Franco Curreli con Il raccolto dell'anima (Catartica), lo stesso Nata con Esercizi di salvezza (Frassinelli), Melania Muscas con...

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