Terralba

Per lei l’affetto dei familiari e la visita del sindaco e due assessore

Grande festa a Terralba per i 100 anni di Elia Lisci. Questo pomeriggio a festeggiarla famiglia, il sindaco Sandro Pili e le assessore comunali Rosella Orrù e Maura Mura, che le hanno donato una targa a nome della comunità.

“Essere centenari è sicuramente un’eccezione e quando si gode di buona salute anche una fortuna”, spiega la festeggiata. “Certo qualche acciacco è inevitabile, ma tutto sommato non ci si può lamentare”.

Elia Lisci è nata a Terralba, tra le due guerre mondiali, l’8 marzo del 1924. Quinta di sei figli, la sua vita è trascorsa serena, nonostante il dolore per una sorella morta negli anni ‘30 di TBC e la partenza del fratello Giulio per la guerra in Libia.

Nata in una famiglia di contadini, la signora Elia si ricorda quando non esistevano i supermercati e se si voleva mangiare la carne bisognava allevarla: “così avevamo i maiali che ci davano anche lo strutto ed il sapone”, sottolinea. “Il pane veniva fatto accedendo a un forno pubblico dove andavamo a produrre il pane nero, oggi tanto ricercato. E doveva bastare