Ferragosto a Seneghe, il sindaco: "Attenzione a norme antincendio"

Con l’avvicinarsi del Ferragosto, a Seneghe si rinnova la tradizione dei consueti spuntini al monte, un momento molto atteso che rappresenta un’occasione di incontro e socialità. Tuttavia, in un periodo caratterizzato da alte temperature e condizioni climatiche particolarmente secche, il rischio di incendi è elevato, rendendo fondamentale il rispetto delle normative antincendio vigenti. In questo contesto, il sindaco Albina Mereu ha ritenuto doveroso ricordare ai cittadini l’importanza di attenersi scrupolosamente alle prescrizioni regionali in materia di prevenzione degli incendi. “Non è una novità che esista da sempre la normativa regionale inerente le prescrizioni antincendio,” ha sottolineato il sindaco, “ma considerati i rischi attuali, è essenziale richiamare l’attenzione di tutti su queste regole”. Questa mattina, a tal fine, sono stati affissi in diversi punti del monte e lungo la strada principale dei cartelli informativi, visibili anche ai visitatori che giungono da fuori Seneghe. I cartelli non costituiscono un’ordinanza comunale, ma servono come promemoria delle disposizioni regionali già esistenti. L’obiettivo è quello di sensibilizzare la popolazione e prevenire comportamenti che potrebbero

